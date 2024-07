Parigi 2024 Don Patriciello | Salviamo Angela Carini dalla pugile trans o la massacrerà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Domani alle Olimpiadi si consumerà una grave ingiustizia nel silenzio generale. La nostradovrà affrontare laImane Khelif e rischia di farsi molto male perché l’avversaria ha la forza di un uomo.: è nata uomo, è più forte di lei, la. Qui l’ideologia e la religione non c’entrano nulla. Qui c’è un problema pratico che viene sottolineato da medici e sportivi onesti: la massa muscolare e la forza fisica che possiede quell’atleta non è paragonabile a quella di una donna. Il Cio ha ammesso l’algerina in nome di un’ipocrasia del politicamente corretto. Sono ovviamente preoccupato, Dio non voglia domani succeda qualcosa ad. Le femministe perché non intervengono in difesa di una ragazza che rischia così tanto?.