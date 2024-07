Pace democristiana tra Cuffaro e Rotondi? Le manovre per la nuova Balena Bianca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Basta litigi a colpi di carte bollate e ricorsi sullo scudocrociato. L'ex ministro Dc Saverio Romano, ora coordinatore politico di 'Noi Moderati', la formazione politica centrista che alle ultime europee ha corso alleata con Forza Italia superando il 9 per cento, sta lavorando per porre fine alla disputa giudiziaria tra Totòe Gianfrancosull'utilizzo della denominazione Democrazia cristiana, che rievoca la storica. Lo scopo della mediazione è raggiungere una sorta di 'pax' innanzitutto legale ma anche politica, per invitare i due contendenti a deporre le armi. Sullo sfondo c'è un altro obiettivo: quello di favorire la ricomposizione di tutte le anime democristiane nel centrodestra ancora in cerca di una casa e una identità dopo la fine della vecchia Dc. Primo passo verso un nuovo soggetto di centro in vista delle politiche.