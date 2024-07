Orio al Serio l’aeroporto investe per abbattere i rumori Ecco le zone interessate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)al, 31 luglio 2024 – Prosegue l’impegno sul fronte della sostenibilità ambientale di Sacbo, la società di gestione delIl Caravaggio dial, il terzo scalo italiano per numero di passeggeri. Il consiglio di amministrazione ha approvato il piano per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale su edifici residenziali che ricadono nei comuni intorno al, i più esposti al rumore e risultati avere necessità di isolamento acustico sulla base delle valutazioni effettuate dall’istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.