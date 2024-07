Olimpiadi parigine | c’è anche Gabrieli Bani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oltre agli atleti c’èun’altra professionalità marchigiana alledi Parigi, il mental coach Gabriele, originario di Ancona, residente a San Benedetto. Nelle prossime ore volerà a Marsiglia per stare vicino alla velista azzurra dell’ILCA6 Chiara Benini Floriani, di origini trentine trapiantata in Ancona, che parteciperà alle regate in programma dal 2 al 5 agosto. Gabrieleè mental coach sportivo di tanti campioni, dal martellista Giorgio Olivieri, alla surfista Giorgia Speciale, fino all’azzurro del basket Amedeo Tessitori, per citarne alcuni. E’ l’unico mental coach marchigiano accreditato ai Giochi. Lo abbiamo contattato per capire in cosa consiste il suo lavoro.