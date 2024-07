Netanyahu rivendica l’uccisione di Haniyeh | Combattiamo l’asse del male iraniano ci aspettano giorni difficili ma siamo pronti a tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Abbiamo inferto colpi devastanti a tutti i nostri nemici“. Il premier israeliano Benyamintiene un discorso alla nazione dopodel capo dell’ala politica di Hamas, Ismail, colpito da un missile teleguidato mentre si trovava nella sua residenza privata in Iran. Rompe il silenzio e non usa giri di parole: “Dall’inizio della guerra ho chiarito che stiamo combattendo controdeldell’Iran. Questa è una guerra di esistenza“, ha affermato il primo ministro sottolineando che “ha tre armi: Hamas, gli Houthi e Hezbollah. Negli ultimiabbiamo inflitto colpi devastanti a ciascuno di essi“. Non è il primo omicidio mirato di figure alto profilo compito da Israele in Iran, ma Tel Aviv – negli ultimi anni – non li ha maiti.