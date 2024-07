Musica live il singolo ‘Connessioni’ colonna sonora dei viaggiatori green

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) – Il'Connessioni', scritto dai Barkee Bay, comedei. Il nuovo brano, nato dalla collaborazione tra la band bresciana e Mundys, società del settore mobilità, intende sensibilizzare su come spostarsi in modo sostenibile ed è stato presentato dal gruppole questa mattina in un flash mob all'aeroporto di Roma L'articoloildeiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.