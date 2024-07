L’ultima di Elly è la spallatina Idea artificiale come l’aria condizionata | circola solo nel Palazzo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il sogno di una notte di mezza estate diSchlein e dell’ammucchiata “alla francese” che intende mettere in piedi riguarda la caduta del governo Meloni. Esatto: si tratta di fantasticherie, desideri da sguardo in su in attesa delle stelle cadenti. Né più né meno. Eppure da qualche settimana è tutto un emergere di retroscena, scenari e interviste chiamate a supporto di una suggestioneesclusivamente dentro le stanze e i corridoi dei Palazzi. Fuori non ha alcun “respiro”. La grande illusione ha trovato qualche arbusto da ardere, per i tipi del Nazareno, grazie alla nuova maggioranza arlecchino che ha eletto Ursula von der Leyen.