LIVE – Torino-Lione 0-0 | amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Latestuale diestiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Primo test dillo per la formazione granata, che dopo la sconfitta a sorpresa contro la Cremonese cerca ora il riscatto contro il club transalpino. Si tratta di un incontro utili per misurare il grado di preparazione della squadra di Vanoli, a poco più di due settimane dall’inizio del campionato. L’incontro andrà in scena alle ore 20.00 di mercoledì 31 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà approfondimenti sulla sfida.