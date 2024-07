LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Nespoli vince in rimonta su Sadikov eliminata Chiara Rebagliati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 14.52 Secondo set: Lee (KOR) 9-10-9, Boukouvalas (AUS) 10-9-7, punteggio totale 28-26, set 4-0. Allunga il coreano. 14.51 Primo set: Lee (KOR) 10-9-10, Boukouvalas (AUS) 7-9-10, punteggio totale 29-26, set 2-0. Avanti il coreano. 14.49 Ora è il momento di Lee (KOR) contro Boukouvalas (AUS). 14.46 Quinto set:(ITA) 9-8-9, Amaistroaie (ROU) 9-10-9, punteggio totale 26-28, set 3-7. Passa il turno l'atleta rumena. 14.43 Quarto set:(ITA) 10-9-8, Amaistroaie (ROU) 10-9-8, punteggio totale 27-27, set 3-5.deve per forzare all'ultimo set per restare in corsa. 14.41 Terzo set:(ITA) 8-10-10, Amaistroaie (ROU) 9-8-9, punteggio totale 28-26, set 2-4. Accorcia le distanze! 14.38 Secondo set:(ITA) 9-7-9, Amaistroaie (ROU) 10-9-10, punteggio totale 25-29, set 0-4.