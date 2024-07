LIVE – Sciabola maschile a squadre scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo lo splendido oro della nazionale di spada femminile nella giornata di ieri contro la Francia, laitaliana è pronta a salire in pedana con gli uomini della. L’Italia guidata dal CT Nicola Zanotti si presenta con la medaglia di bronzo individuale Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Per gli azzurri la prima avversaria nei quarti di finale sarà l’Ungheria. Un impegno scomodo, vista la presenza in squadra di Áron Szilágyi, tre volte medaglia d’oro tra Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020. Anon è mai andato oltre il bronzo in Giappone e gli azzurri sperano che quello rimanga l’unico successo con la nazionale. In caso di vittoria in semifinale l’Italia troverà la vincente del confronto tra Iran e Stati Uniti. Dall’altro ramo del tabellone i quarti di finale vedono da un lato Corea e Canada da una parte ed Egitto e Francia dall’altra.