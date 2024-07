La risposta di Google all’accusa di interferenze elettorali

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le accuse sono pesanti e, se fossero confermate non permetterebbero più all’azienda di Mountain View di vedersi tutelata dalla famosa “Sezione 230” del Communications Decency Act americano che tutela i social network e i fornitori dei servizi internet dalla responsabilità sui contenuti che vengono diffusi in rete. Per questo motivo, la questione delle ricerche su Donald Trump effettuate attraverso il motore di ricerca diè molto delicata. Dal canto suo, la Big Tech ha provato a rispondere agli addebiti – sostenuti anche da Elon Musk – giustificando quel che è avvenuto negli ultimi giorni. LEGGI ANCHE > Il casoe le ricerche su Trump negli Stati Uniti Il caso, dunque, è molto spinoso. Se effettuando la ricerca dall’Italia non emergono grandi problematiche, le ricerche Trump sunegli Stati Uniti sembrano essere realmente “vittime” di un enorme problema.