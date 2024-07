Il troppo caldo aumenta le concentrazioni di ozono in Europa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Previsioni del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) mostranodisuperficiale in aumento in gran parte d', in mezzo a ondate di calore estive in crescita. Il superamento delledioltre i valori soglia stabiliti dagli standard europei sulla qualità dell'aria ambiente comporta rischi significativi per la salute e l'ambiente. Gli scienziati del CAMS prestano particolare attenzione all'inquinamento dasuperficiale durante i mesi estivi, quando temperature più elevate e modelli meteorologici anticiclonici forniscono condizioni favorevoli all'accumulo di inquinamento da. Dall'inizio dell'estate, il CAMS ha monitorato diversi periodi favorevoli a un aumento delledisuperficiale.