I risultati storici dell’Italia nella quarta giornata dei Giochi Olimpici

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quando Angela Andreoli ha chiuso il suo esercizio a corpo libero sapeva di aver messo il sigillo su una performance quasi perfetta di tutta la squadra italiana della ginnastica artistica. Nel suo minuto e mezzo è stata impeccabile, con consapevolezza e una lucidità da veterana nonostante i diciotto anni appena compiuti. È stata l’ideale chiusura del cerchio. La performance che ha confermato l’Italia al secondo posto del podiogara a squadre. L’argento delle Fairy Five è la prima medaglia olimpica per l’Italia da novantasei anni, cioè da un podio conquistato nel 1928 ad Amsterdam. Da allora, le azzurre non erano mai state tra le prime tre squadre al mondo e l’unica altra medaglia conquistata in campo femminile era rimasta quella di Vanessa Ferrari, argento a Tokyo 2020 nel corpo libero.