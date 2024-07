I giorni del Grifone in ritiro Cretella | E’ un bel gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Innanzitutto auguri a capitanautentico simbolo di maremmanità e di attaccamento ai valori dele ai colori biancorossi: auguri per i 30 anni compiuti ieri. E con lui abbiamo parlato della prossima stagione. "In questa fase disiamo partiti molto forte come metodo di lavoro – dice il capitanto –, e i risultati però li abbiamo visti, per cui soffriamo in silenzio. La prima impressione che ho avuto delè sicuramente positiva, anche se non abbiamo avuto test importanti: qualche cosa di buono però si è visto anche nel match contro il Reggello. Tutti i ragazzi nuovi si sono messi a disposizione, hanno tanta voglia di lavorare ed hanno un unico oniettivo: vincere, proprio come noi ’anziani’. Siamo unsanissimo e non vediamo l’ora di iniziare anche se la Coppa Italia ed il campionato sono ancora lontani.