Giustizia Report UE Stato di diritto ANF | Chiaroscuri in Italia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bologna, Giampaolo Di Marco ( ANF) : “Europa guarda l’, l’non vede l’Europa o almeno non in maniera chiara”. Bologna – “L’Europa guarda l’, l’non vede l’Europa o almeno non in maniera chiara”. Così Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Associazione nazionale forense (Anf), commenta l’ultima relazione sullodiindella commissione Ue. Dalla relazione, ragiona Di Marco, “emergonolegati a temi che ormai da tempo non trovano soluzioni adeguate, come ad esempio la legislazione sulla diffamazione a mezzo stampa, la stessa libertà di stampa o la creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani”. Certo, prosegue, “vengono valorizzati passi avanti nella digitalizzazione dei settori civili e penali, ma viene rimarcata la difficile situazione attuativa di quella penale”.