Giuliana De Sio Si Racconta | Ecco Perchè Mi Hanno Cacciata Dalla Tv!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Esplora la vita e la carriera diDe Sio, dalle vette del successo negli anni ’80 alle sfide personali e professionali che ha affrontato.De Sio: Carriera, Calunnie e Lotta Personale Ascesa e Successi degli Anni ’80De Sio, una delle attrici più talentuose e affascinanti del cinema italiano, ha vissuto un’epoca d’oro negli anni ’80. Corteggiata da numerosi registi, ha avuto l’opportunità di lavorare con grandi nomi del cinema italiano come Elio Petri, con il quale ha avuto anche una storia d’amore straordinaria, e Massimo Troisi, con cui ha recitato nel film indimenticabile “Scusate il ritardo”. La sua carriera sembrava inarrestabile, coronata da successi come i David di Donatello per il suo ruolo in “Cattiva” di Carlo Lizzani. La Rottura e le Dicerie Nonostante i suoi successi, qualcosa si ruppe improvvisamente.