Firenze maxi rissa in via Cento Stelle Pitbull usati per difendersi e auto lanciata contro la folla

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 - Alle 4 di lunedì mattina in via, angolo via Sirtori e davanti alla Chiesa dei Santi Fiorentini, i residenti sono stati svegliati da urla e rumori molesti a seguito di unascoppiata tra un gruppo di persone che lanciando oggetti, con forti grida, si sono fronteggiati aizzando anche i cani che avevano con sé. La situazione non è degenerata grazie all’intervento tempestivo di alcuni residenti che allarmati hanno chiamato subito le forze dell’ordine: sul posto almeno quattro volanti. Tanti i racconti della nottata: "Una macchina con vetri rotti più volte si è avvicinata ai partecipanti allacome se avesse voluto investirli".