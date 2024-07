Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lacampana affonda le sue radici in una storia millenaria, intrecciando influenze greche, romane, arabe e spagnole. Già nel I secolo d.C., il gastronomo romano Apicio descriveva nei suoi ricettaria base di miele e frutta secca tipicia Felix. Con l’arrivo degli Arabi in Sicilia nell’VIII secolo, nuovi ingredienti come lo zucchero di canna e la ricotta si diffusero anche ina, arricchendo il panoramaario. La dominazione spagnola nel XVI secolo portò ulteriori innovazioni, come l’usopasta sfoglia. È in questo crogiolo di culture che si è forgiata nei secoli l’identità unica e inconfondibilecampana. La sfogliatella: regina indiscussa deinapoletani Tra i simboli più celebricampana spicca senza dubbio la sfogliatella.