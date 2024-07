Covid | studio Università Ferrara nuove strategie per migliorare efficacia vaccini su anziani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Comprendere come l’età e il processo di invecchiamento influenzino le risposte immunitarie aie la loroè fondamentale. In questo contesto si colloca il progetto di ricerca condotto dall’di, che ha esaminato l’deianti-19, in termini di qualità, quantità e durata delle risposte immuni, in 230 partecipanti di diverse fasce d?età e senza precedenti infezioni da SARS-CoV-2. Loè stato coordinato dai Professori Francesco Nicoli e Riccardo Gavioli e dalla Professoressa Antonella Caputo del Dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie, e condotto da un ampio gruppo di ricerca, che ha coinvolto in particolare la Dottoressa Beatrice Dallan e il Dottore Davide Proietto, dottorandi Unife.