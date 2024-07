Caso Khelif Pillon | Il messaggio è molto chiaro Ho una speranza – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’ex senatore Simoneinai nostri microfoni sul: “La pugile italiana dovrebbe ritirarsi. Ecco perché”. Le Olimpiadi di Parigi saranno ricordate, oltre ai risultati sportivi, per le diverse polemiche che hanno investito i Giochi. L’ultima riguarda la partecipazione alla manifestazione della pugile algerina Ismail. L’atleta fino a questo momento è stata esclusa da tutte le manifestazioni perché dal test del DNA è stata confermata la presenza dei cromosomi XY, che solitamente sono presenti nel sesso maschile.– cityrumors.it – foto AnsaNonostante questo, a Parigi è stato dato il via libera alla sua partecipazione e il primo match sarà contro la nostra Angela Carini. In molti stanno chiedendo il ritiro all’azzurra per dare unsegnale, ma al momento non c’è questa ipotesi.