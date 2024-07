Aumenti sopra le attese in Italia e Germani In vacanza con l’inflazione una famiglia spenderà 106 euro in più del 2023

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si riprende in luglio. Sia in, sia nel resto d’pa. Dinamica che, oltre a creare problemi alle tasche delle persone, complica il rebus con cui è alle prese la Banca centralepea: abbassare ancora i tassi per aiutare la crescita o fermarsi per scongiurare il rischio di una ripresa del carovita. Negli ultimi due mesi i dati sono stati piuttosto contrastanti, difficile tracciare una rotta . Veniamo a noi. Indi luglio si è attestata all’1,3%, a fronte del + 0,8% che aveva caratterizzato giugno. Mese su mese i prezzi sono saliti in media dello 0,5%. Secondo l’Istat questo dipendettutto dai beni energetici. Tra giugno e luglio l’aumento della voce acqua, elettricità e combustibili è salita di ben il 2,5%. Aumentato anche il costo dei trasporti (+ 0,5%) e della voce ricreazione, spettacoli cultura (+ 1,1%).