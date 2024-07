Ami correre? A tempo di musica migliori il fisico e combatti lo stress

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Periodo di Olimpiadi. Vedendo tutte le atlete che si superano sulla pista per le prove di atletica, viene la voglia di indossare un paio di scarpette, calzare i pantaloncini ed una maglietta idonea. E poi, in città come in vacanza, mettersi a. Sia chiaro. Non bisogna diventare emule di Forrest Gump. Ed occorre fare attenzione a non richiedere troppo all’ organismo visto che la stagione e il caldo possono rendere più facile l’insorgenza di problemi muscolari e di “debolezze” per cuore e vasi legate all’eccesso di sforzi non proprio consoni alle potenzialità dell’organismo. Ma una volta valutate le vostre forze, magari assieme al medico, sappiate che il running oltre a rappresentare una valida attività fisica permette anche di combattere loe la ruggine delle tensioni, oltre a migliorare la memoria. Ad un patto.