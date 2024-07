Amazon il sistema piramidale e le cooperative che esistono solo per fornire manodopera a basso costo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un “” al cui vertice ci sono le grandi società di logistica. Cometransport Italia per cui il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato il decreto di sequestro da 121 milioni di euro emesso dalla procura di Milano. “Nessun dubbio circa la volontarietà della commissione dell’illecito” scrive il giudice Luca Milani nel provvedimento di convalida in cui si spiega che sono “numerosi” sono “gli indicatori” che portano ad affermare “che il monitoraggio del singolo corriere, effettuato in sinergia con i ‘dispatcher’ delle imprese appaltatrici, con l’impiego di software forniti proprio dalla casa madre, è la più significativa espressione di un utilizzo consapevole di strategie imprenditoriali direttamente volte ad agevolare la commissione della frode fiscale”.