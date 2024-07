VIDEO – L’emozionate Inno di Mameli per le ragazze della squadra femminile di spada

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Il “Canto degli Italiani”, l’di, risuona al Grand Palais di scherma, dove dopo qualche giorno assai tormentato fra controprestazioni e polemiche arbitrali, l’Italia può fare festa grazie alladi. E che festa! Le azzurre Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio si sono imposte al minuto supplementare – con priorità sfavorevole – per 30-29 contro la Francia, in un impianto gremito all’inverosimile e pronto a esplodere per l’eventuale oro transalpino, che però non è arrivato. La stoccata di Alberta Santuccio ha infatti mandato in paradiso il quartetto italiano, il CT Dario Chiadò e anche il presidente del CONI Giovanni Malagò accorso nel palazzetto per esultare con lee con tutto lo staffFederscherma.