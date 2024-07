Venezuela regime sotto attacco | i manifestanti abbattono le statue di Chavez video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Diversedel colonnello Hugo, autocrate deldal 1999 fino alla sua morte nel 2013, sono state abbattute daia La Guaira (spiaggia di Caracas) a Calabozo (nello Stato di Guárico) e a Mariara (tutte nel nord del Paese). Lo ha confermato in televisione Nicolas Maduro, dopo la sua rielezione, che diè stato il delfino. Hugo Chávez’swas just torn down in. The people are rising up.pic.twitter.com/GvzyVUne9M — End Wokeness (@EndWokeness) July 29, 2024 Inbuttate giù ledi“Sono andati ad attaccare il comandante, il comandante-presidente, il miglior presidente che ilabbia avuto da 150 anni”, ha tuonato Maduro. Secondo idiffusi dai media di Efecto Cocuyo a La Guaira, ihanno rovesciato la statua di Hugo, alta tre metri, sul lungomare al grido di “Abbasso lui”.