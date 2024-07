Stellantis Pro One leader in Europa Sud America Africa e Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2024,Pro One ha conquistato laship di mercato (rispetto al 2023) nelle regioni30 (EU30), Sude ora anche in. “I risultati comunicati oggi riflettono la solidità della nostra strategia per i veicoli commerciali” ha dichiarato Xavier Peugeot, Senior Vice President della divisione Veicoli Commerciali di. “La nostra offensiva di prodotto, che comprende 12 veicoli completamente rinnovati nei segmenti dei veicoli compatti, medie e grandi dimensioni, prosegue con il nuovo furgone Ram ProMaster EV Delivery in Norde con il Nuovo Fiat Titano, un pickup da 1 tonnellata in Sud” aggiunge.