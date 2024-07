Spirito olimpico Gioia per il 4 posto la calma contro le ingiustizie | quando gli atleti italiani danno l’esempio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Italia, possiamo dirlo senza correre il rischio di essere di parte, ha un conto aperto con la sfortuna alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un conto pagato in medaglie mancanti. Iniziano a diventare tante, troppe, le ‘’ che hanno visto protagonisti gliin situazioni limite: un centesimo sul cronometro, una stoccata finale da 50 e 50 andata sempre dalla parte sbagliata, una decisione arbitrale incomprensibile. Eppure, glihanno datomantenendo laanche in situazioni in cui, con tutto il carico della pressione che un’Olimpiade porta con sè, perdere le staffe sarebbe stato normale, umano. Ma la differenza sta proprio qui: gliolimpici sono persone comuni, sono il meglio che il professionismo sportivo possa offrire.