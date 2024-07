Spettacolo in lutto | la star di Scary Movie Erica Ash si spegne a 46 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)Ash, attrice nota per i suoi ruoli ine Survivor’s Remorse, è morta all’età di 46. A dare la triste notizia è stata la sua famiglia, come riportato dal sito ‘Tmz’. Sua madre, Diann Ash, ha dichiarato: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amicaChantal Ash (1977-2024). Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, si è spenta serenamente circondata dai suoi cari”. Diann Ash ha poi aggiunto: “era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori”.Ash lascia un vuoto immenso nel mondo dello, dove era apprezzata per la sua versatilità e il suo spirito indomabile. La sua carriera è stata segnata da ruoli iconici che hanno lasciato il segno nel cuore dei fan e degli spettatori di tutto il mondo.