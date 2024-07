Precipita per cento metri in Canton Ticino Escursionista di 71 anni ritrovato senza vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Incidente mortale ieri mattina in Svizzera, sulle montagne del, vittima undi 71, residente a Dumenza, nel luinese. L’anziano è deceduto dopo essere caduto, scivolando dal sentiero, un volo di un centinaio di, la tragedia sotto gli occhi dell’amico che lo accompagnava nell’escursione nella valle di Lodrino, nel comune di Riviera, una zona frequentata dagli appassionati di montagna anche italiani per la natura selvaggia, incontaminata e i panorami mozzafiato. L’infortunio che non ha lasciato scampo al settantunenne è avvenuto a circa 1700di altitudine. Sul posto, appena lanciato l’allarme, sono arrivati i soccorritori della Rega e gli agenti della Poliziaale.