Parigi 2024 tennis Alcaraz Nadal ai quarti | sconfitti Griekspoor Koolhof

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Carlose Rafael, un’altra vittoria per la fenomenale coppia della Spagna delalle Olimpiadi di. In occasione degli ottavi di finale del torneo di doppio maschile, gli iberici hanno domato gli olandesi Tallone Wesley, il primo singolarista affermato e il secondo tra i migliori doppisti nel circuito maggiore, per 6-4, (2)6-7, 10-2. Un break nel settimo game è bastato adper portare a casa un primo set deciso dai dettagli, con i giocatori dei Paesi Bassi aventi le idee meno chiare nei momenti decisivi: in particolare, l’emotività ha giocato un brutto scherzo a, notoriamente ottimo dal punto di vista tecnico, ma delle volte irrigidito dalla tensione.