Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci | Non si può gareggiare nella Senna c’è il piano B

(Di martedì 30 luglio 2024)ha fatto il suo esordio nelle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’ha affrontato in maniera un po’ particolare. L’atleta delle acque libere ha ottenuto il pass per la competizione a Cinque Cerchi grazie al tempo limite ottenuto nel Trofeo Settecolli a Roma, gareggiando nei 1500 stile libero. Facendo appello a questa parte del regolamento, la toscana avrà la chance di rappresentare il Bel Paese neldi, ma c’era l’obbligo di passare per la disputa delle trenta vasche in piscina. Così va letta la sua presenza nelle batterie odierne dei 1500 sl, doveha concluso con il crono di 16:12.45 (11° crono): “Posso ritenermi soddisfatta della mia prova, temevo di fare una brutta gara perché non ho così tanti 1500 affrontati nel mio percorso e vengo da una preparazione molto intensa per il. Invece, il tempo è stato buono e va bene così“.