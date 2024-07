LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellielo a caccia della finale attesa per Jessica Rossi e Silvana Stanco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualeseconda giornata delalledi2024. Saranno le oreverità al poligono di Chateauroux, in quanto nella mattina si andrà a delineare il quadro dei sei partecipanti allaa seispecialità trap maschile, prevista nel pomeriggio. Ma qual è la situazione attuale? Dopo i primi 75 piattelli Giovannisi trova nel gruppo al terzo posto con il contingente di 73/75 insieme ad altri otto tiratori. Davanti al veterano azzurro ci sono lo svedese Rickard Levin-Andeon e l’australiano James Willett, entrambi appaiati in quota 74/75 Leggermente più staccato Mauro de Filippis che, dopo un inizio arrembante, ha perso quota nella terza serie chiudendo il day 1 all’undicesimo posto con 73/11.