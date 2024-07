Lino Giuliano contro Martina dopo Temptation Island | minacce e parolacce

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) In questi giorni stanno volando archi e frecce sui social traDe Ioannon., il ragazzo è diventato piuttosto amico di Raul Dumitras, ex di, mentre quest’ultima ha legato parecchio con Alessia Pascarella, ex di. Questo, dunque, ha spinto i due ad essere su fronti opposti. Sui social, precisamente su TikTok, i due si stanno lanciando stoccate al veleno. Ecco cosa è emerso. Lo ssocial trasi stanno attaccando mediante i social. La ragazza si è sempre scagliataper i comportamenti che ha assunto nei riguardi di Alessia. Quest’ultimo, stanco delle continue accuse, ha registrato un video in queste ore in cui ha detto delle cose molto forti su