La prima alba di quiete Sbarcati 156 migranti Dopo il salvataggio sono arrivati in porto

(Di martedì 30 luglio 2024) Della città ricorderanno qualche scorcio visto dal mare all’di un giorno più serenoquelli trascorsi in mezzo al mare. Oppure ripenseranno ai panini preparati da chi ha vissuto la loro stessa esperienza e adessoospiti di Caritas alla Cittadella della Pace e all’Open Space di Santo Stefano Magra. La maggior parte dei 156, donne, uomini e anche bambini, già in seratal’assistenza e le operazioni di fotosegnalazione riprenderà il viaggio verso altri centri di accoglienza sparsi nelle città del Nord e Centro Italia. A Spezia rimarrà infatti soltanto una minima parte. La nave Sea Watch 5 battente bandiera tedesca è arrivata alle 8.30 al molo Garibaldi e il primo a scendere è stato un ragazzo, senza scarpe, che alle 9.36 ha incontrato i 50 volontari della Croce Rossa Italiana di Spezia, Levanto e Riccò del Golfo sotto il gazebo allestito per l’accoglienza.