Incidente in casa al Piano Ustionato dall’acqua bollente Bimbo di un anno grave al Salesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Si ustiona amentre i familiari preparano il tè: i genitori pretendono di portarlo in ospedale con l’autobus. Soccorso in strada un bambino di un. È accaduto due giorni fa nel tardo pomeriggio. Protagonista della vicenda è una famiglia straniera che risiede al, nei pressi del capolinea di piazza Ugo Bassi. Stando a quanto trapela, tutto sarebbe accaduto per via di un pentolino rovente al cui interno si trovava dell’acqua calda per il tè. La pentola si sarebbe rovesciata addosso al piccolo, che ne è rimasto. Sono partiti lamenti insistenti poi sfociati in un pianto a dirotto. I genitori, non sapendo cosa fare, hpensato di scendere in strada e di raggiungere la pensilina dell’autobus più vicina. Quindi, sono arrivati di corsa in piazza Ugo Bassi, con il piccolo che strepitava e si dimenava.