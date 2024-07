Il dem Ermini entra nel Cda di Spinelli | il risvolto incredibile dell’inchiesta Toti Il centrodestra | Vergogna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Scoppia il casoin Liguria, proprio nella corniceche ha portato agli arresti di Giovanni. L’ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex deputato, David, dirigente del Partito Democratico,a far parte del Cda della holding di Aldo, l’imprenditore accusato di avere dato contributi ain cambio delle concessioni portuali. L’ingresso dinel consiglio di amministrazione della holding dicrea imbarazzo al Pd e scatena le reazioni delche già oggi in consiglio regionale ha stigmatizzato fortemente la vicenda, notando la doppia morale del partito guidato da Elly Schlein.