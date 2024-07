Golf Pettini si impone a Montelupo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Sabato ilha terminato l’attività agonistica del mese di luglio con il consueto e apprezzato appuntamento di Toscana.. La gara è andata in scena sull’inusuale distanza di 13 buche e vinta da Tommasocon 54 colpi, sei oltre il par. Gianni Marracchi (46), Sandro Bartolini (44) e Sergio Galli (41) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Maurizio Martini (47), Alberto Zia (45) e Andrea Masi (42). Premi speciali a Gaia Parenti (43) e Alessandro Giusti (44), rispettivamente miglior lady e senior. Domenica 28 ilBellosguardo Vinci ha ripreso gli appuntamenti del weekend con Mc Tour. In prima categoria Paolo Fontanelli (40) ha superato di misura Gianfranco Brogi mentre Ludovica Della Valentina (35) ha completato il podio. In seconda categoria Stefano Casini (42) si è imposto su Domenico Rizzo. Andrea Ronchi