Gabriella Carlucci l’accordo segreto con la sorella Milly | Mai insieme

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024) Un pattocon la: è la confessione di, anche un modo per spiegare ai tanti fan il motivo per cui non sono mai state più viste sullo schermo. In effetti, dopo una carriera televisiva di successo,si è dedicata alla politica e, infine, al cinema, il suo grande amore., il pattoconIn un’intervista concessa a Libero Quotidiano,ha parlato del suo lavoro e della sua carriera oggi: è una produttrice, si dedica al cinema e ha in programma la terza edizione del Premio Atena Nike, che si tiene il 5 agosto al Teatro Greco. Non solo: ha ripercorso alcuni dei momenti salienti della sua carriera, come quando è stata scoperta da Enzo Tortora. Si è sempre contraddistinta per essere una donna eclettica, grande studiosa (ha due lauree, la prima in Lingue e la seconda in Lettere).