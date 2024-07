Furti su auto tre arresti nell’area di servizio Secchia Ovest

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Modena, 30 luglio 2024 – Torna il periodo delle vacanze estive, tornano i ladri nelle aree di. Una banda è stata sorpresa dalla polizia stradale mentre tentava un furto sulla, lungo la A1. Tutti e tre sono stati arrestati in flagranza di reato, si tratta di cittadini originari del Kosovo senza fissa dimora. L’allerta era scattata in questi giorni proprio a seguito di alcuninella aree di, tant’è che il Compartimento di polizia stradale Emilia Romagna, aveva predisposto appunto dei servizi mirati. Così mercoledì scorso gli agenti hanno sorpreso i tre mentre con l’ormai noto dispositivo in grado di inibire le comunicazioni tra sistemi elettronici, appunto il jammer, entravano in azione.