Ecco l’intimo modellante da uomo Ma gli uomini lo usano davvero?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 luglio 2024) Lo scorso ottobre Skims, il brand di abbigliamentofondato da Kim Kardashian, ha lanciato una nuova linea dedicata agli. La collezione, la Skims Mens, include slip, canottiere, boxer e leggings modellanti, offrendo agliun’innovativa gamma di prodotti progettati per il massimo comfort e supporto. La linea Skims Mens è stata sviluppata con l’obiettivo di ridefinire gli standard delmaschile. Utilizzando materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia, ogni capo è progettato per adattarsi perfettamente al corpo, offrendo supporto nei punti giusti senza compromettere il comfort. I tessuti morbidi e traspiranti assicurano una sensazione di leggerezza sulla pelle, rendendo questi capi ideali per l’uso quotidiano. Skims Mens si distingue anche per il suo approccio inclusivo.