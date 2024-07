Don Matteo 14 lo spoiler attesissimo | chi sarà il rivale del nuovo Capitano

Leggi tutta la notizia su tvzap

News tv. "Don Matteo 14", lo slittamento: chi il cast del programma – Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025, è stata rivelata finalmente la data in cui inizierà Don Matteo 14. La popolare serie tv, che dallo scorso anno vede come protagonista Raoul Bova, avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 4 aprile e accompagnarci per dieci serate fino al 6 giugno. Poi la decisione dello slittamento, che è arrivata come una doccia fredda per i fan della longeva fiction. "Don Matteo 14", lo slittamento: chi il cast del programma "Don Matteo 14" andrà in onda il prossimo autunno, e precisamente da giovedì 17 ottobre.