Dai turisti 15 milioni Chi viene da fuori Ue in Toscana pagherà per intero le prestazioni sanitarie

(Di martedì 30 luglio 2024) Firenze, 30 luglio 2024 – Non nega che ci siano problemi per le liste d’attesa. Né che i pronto soccorso soffrano per il sovraffollamento in parte determinato dagli accessi di chi dovrebbe trovare altrove risposte più adeguate in parte al numero deiche gonfia le presenze sia nelle città d’arte sia nelle località di vacanza, in particolare sulla costa. E anche dal personale, all’osso, che fa l’impossibile. Il governatore toscano Eugenio Giani se la prende con il governo che "non ha concesso la possibilità di spendere, in deroga", con "le risorse assegnate all’interno del fondo sanitario" che "si esauriranno probabilmente entro ottobre". Dunque? La ricetta è fare da soli. Prendere dalla casse regionali. Che già piangono. "Un’operazione che si dovrebbe concretizzare con la prossima variazione di bilancio, entro un mese".