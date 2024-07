Con la pistola alla tempia Senaldi gela Aprile | che scontro su Toti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) La procura di Genova ha formalizzato la sua richiesta al gip Paola Faggioni di sottoporre a giudizio immediato l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni, insieme al terminalista Aldo Spinelli e all'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Una richiesta arrivata dopo una consultazione tra i pm titolari dell'indagine, e poi comunicata direttamente ai legali dei principali indagati che sono stati convocati negli uffici di palazzo di giustizia. Un aspetto va sottolineato. La formalizzazione della richiesta arriva prima della decisione eventuale sull'istanza di revoca degli arresti domiciliari avanzata dal legale dial giudice, che se accolta avrebbe potuto bloccare l'iter essendo richiesta per il giudizio immediato la presenza in essere di misure cautelari restrittive, come quelle ai quali l'ex presidente di Regione è sottoposto dal 7 maggio scorso.