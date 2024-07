Castiglione Olona altro carabiniere in carcere | è accusato di aver rapinato un pusher

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – C’è un nuovo indagato nell’inchiesta sull’accoltellamento di un marocchino nei boschi intorno a. È un, il terzo finito invischiato in questa storia, dopo i due colleghi arrestati con l’accusa dicolpito lo straniero. Ilè finito in, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare infirmata dal gip del tribunale di Varese Marcello Buffa. Secondo gli accertamenti il militare dell’Arma – subito sospeso dal servizio – avrebbe partecipato, insieme agli altri due colleghi già finiti in cella, a una rapina ai danni di unstraniero, avvenuta prima del 6 luglio, giorno dell’accoltellamento. Si amplia, quindi, il fronte delle indagini: a questo punto sono due gli episodi su cui si concentra l’attenzione degli inquirenti, con gli accertamenti che sono destinati a proseguire.