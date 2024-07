Calciomercato Milan veloce e abile nel gioco aereo | tutti i segreti di Strahinja Pavlovic

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 luglio 2024), dalla velocità alla grande abilità nel: eccodel nuovo difensoreStrahinja Pavlovic sarà presto un nuovo giocatore del. Il Salisburgo e il club di via Aldo Rossi hanno raggiunto l’accordo per il difensore serbo, che è già arrivato ao per svolgere le visite mediche e depositare la firma sul contratto. Andiamo a scoprire idel centrale e perché ha stregato Moncada. In casa rossonera si cercava un giocatore mancino, alto e strutturato fisicamente. Sì, il classe 2001 rispecchia alla grande questi tre parametri, visto che vanta 194 cm di altezza. E’ anche moltonell’uno contro uno, proprio questo è mancato alla difesa delnella scorsa stagione.