Battipaglia arrestati due minorenni | la droga venduta anche nelle scuole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti del Commissariato di P.S di, su disposizione della Procura della Repubblica per idi Salerno, hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP presso il Tribunale per idi Salerno, a carico di un minore B.R.P., di anni 15, residente in. Nell’ambito della serrata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra giovanissimi svolta dalla Polizia di Stato, in data 15 maggio 2024, il minore B.R.P. era stato infatti trovato in possesso di grammi 25,23 di hashish e di un bilancino elettronico di precisione, strumento normalmente usato proprio per il compimento di tali illecite attività. Dall’analisi del suo telefono cellulare caduto in sequestro, nel corso delle indagini delegate a personale del Commissariato P.S.