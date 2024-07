Zucchero dal 3 settembre il tour in America del Sud

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)dal 3ilindel Sud. Grande successo per le date in Europa, Africa edel Nord di Overdose d’Amore World, ilinternazionale di‘Sugar’ Fornaciari, che ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città e superando 1 milione di spettatori.dal 3ilindel Sud Dal debutto dello scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra (Regno Unito) con 3 date di grande successo, lanée ha toccato poi Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Florida, New York, Massachusetts, Québec, Ontario, Illinois, Marocco, Svizzera, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi, Austria e poi l’Italia, per cinque eventi negli stadi italiani di Udine, Bologna, Messina, Pescara e Milano (prodotti da Friends & Partners).