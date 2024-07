Volley femminile quando le prossime partite dell’Italia? Date orari avversarie tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Italia ha esordito con una vittoria nel torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo la Republica Dominicana per 3-1. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno incominciato i Giochi con il piede giusto avendo la meglio sulla compagine meno quotata del raggruppamento, ma ora l’asticella si alzerà in maniera rilevante in vista dei prossimi due incontri. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per rivedere all’opera la nostra Nazionale, che si sta riposando dopo il successo sulle caraibiche. Anna Danesi e compagne torneranno in azione giovedì 1° agosto (ore 17.00) per incrociare l’Olanda, avversaria che nel recente passato ha creato diverse grattacapi ma che al momento sembra inferiore alle azzurre dal punto di vista tecnica. La chiusura è in programma domenica 4 agosto (ore 09.