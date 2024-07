Violenta rissa e colpi di pistola a Ravenna ferito un 28enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Unaè scoppiata sabato sera in zona stazione a, precisamente tra via Carducci e via Pallavicini, intorno alle 23:00. Testimoni riferiscono che molte persone di origine extracomunitaria sono state coinvolte nello scontro. Durante la, qualcuno ha estratto unaad aria compressa e ha cominciato a sparare. Un cittadino nigeriano, Harrison Ibade, di 28 anni e già censito in banca dati, è statoto alla testa e al torace. Soccorso immediatamente da un'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale civile di, dove è attualmente ricoverato per accertamenti. Fortunatamente, secondo i medici, non è in pericolo di vita e non si trova in prognosi riservata. Le forze dell'ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona per cercare di fare luce sull'accaduto.