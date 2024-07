Vede la ex a bordo di un motorino insieme un altro uomo e li investe con l’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Villa Poma (Mantova) – Al volante della sua auto ha tamponato, pare volontariamente, unsu cui c’erano la ex compagna e un. Per questo un 31enne, incensurato italiano, è stato arrestato a Villa Poma con l’ipotesi accusatoria di tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della donna, una 33enne e di un 29 enne, che era alla guida del motociclo. È successo nella notte di sabato 27 luglio. Il 33enne, intorno alle 2.30, mentre si trovava nei pressi dell’abitato di Villa Poma alla guida della propria autovettura ha colpito il motociclo. Il violento urto ha fatto finire entrambi i mezzi in un fossato a lato della strada. Ad avere la peggio è stata la coppia di giovani, che è stata sbalzata a diversi metri dal motociclo su cui viaggiavano e ha riportato gravi fratture.